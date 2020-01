Game of Thrones – House of the Dragon : le préquel de la série culte est programmé pour 2022

House of the Dragon, la série préquel de Game of Thrones, est encore loin de sa diffusion. Lors d’une interview accordée à Deadline, Casey Bloys, patron des programmes de HBO, a confirmé que la série ne serait prête qu’en 2022… au mieux ! L’homme fort de HBO explique aussi les raisons de l’abandon du projet The Long Night de Jane Goldman, un préquel situé cette fois 8000 ans avant les évènements de la série, et donc Naomi Watts devait être l’actrice vedette : « L’une des chose que Jane a fait magnifiquement, et qui était un véritable défi, est qu il y avait beaucoup plus de création de monde, parce que la série devait se passer 8 000 ans avant la série-mère (Game of Thrones), ce qui impliquait beaucoup plus de choses. C’était un énorme challenge. Avec House of the Dragon, il y a un texte, un livre qui peut plus servir de feuille de route pour la série ». En d’autres termes, HBO a préféré miser sur la prudence et surtout sur la grande qualité d’écriture de Fire and Blood, le roman-préquel de George R.R. Martin.

Ce préquel pourrait être l’occasion de faire toute la lumière sur des personnages importants peu évoqués dans la série GoT, comme le roi fou. Bien évidemment, et afin d’éviter les spoils, on se gardera bien de lire l’ouvrage avant de regarder la série (à moins d’être déjà fan de l’œuvre de R.R. Martin, auquel cas Fire and Blood a déjà été « dévoré »). House of the Dragons ne sera sans doute pas la dernière série HBO dans l’univers de Game of Thrones. Casey Bloys envisage déjà d’autres séries « GoT », « plus tard certainement ».