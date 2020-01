Stargirl : nouveau trailer pour la super-héroïne DC Comics

Stargirl, la super-héroïne un peu pète-sec de DC Comics, a été adaptée en série pour le compte de The CW et du service en ligne DC Entertainment. Les producteurs de The Flash, Arrow, Supergirl et Batwoman ont décidé de porter à l’écran l’histoire de Courtney Whitmore, une lycéenne qui va découvrir une super-arme avant d’inspirer la création d’un groupe de jeune héros, le JSA (Justice Society of America). Le trailer indique que l’on reste assez loin de l’audace de mise en scène d’un Watchmen (dont le 6ème épisode touche au chef d’oeuvre quasi parfait), mais cette série mainstream semble au moins cohérente avec le public visé : une série pour adolescents… avec des super-héros adolescents (Ragnarok sur Netflix cible visiblement la même tranche d’âge). Cela a l’air toujours mieux que Batwoman, mais semble encore un poil en dessous d’un Titans ou Doom Patrol, les autres séries phare de DC Entertainment. La série Stargirl sera diffusée durant le printemps.