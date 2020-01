Instagram teste les messages privés accessibles depuis le Web

Les messages privés sur Instagram ne sont plus limités à l’application iOS et Android. Le réseau social annonce aujourd’hui avoir débuté une phase de test pour proposer l’accès aux DM directement depuis le Web.

Un certain pourcentage d’utilisateurs peut profiter de la nouveauté pour l’instant et il n’existe pas un moyen pour forcer l’accès. En d’autres termes, soit vous avez le service dès aujourd’hui et cela signifie que vous faites partie du groupe de test d’Instagram, soit vous ne l’avez pas et devez attendre quelques semaines afin d’en profiter en même temps que les autres.

L’expérience sur le Web est similaire à celle déjà en place sur mobile : il est possible de converser avec d’autres personnes, créer de nouveaux groupes de conversations ou encore initier une conversation depuis un bouton dédié sur le profil d’un utilisateur. Il est également possible de cliquer deux fois sur un message pour l’aimer, envoyer des photos ou encore recevoir des notifications à la réception de chaque message.

L’ajout des messages privés sur le Web devrait être intéressant pour ceux qui utilisent beaucoup les messages privés, notamment les personnes qui passent beaucoup de temps sur un ordinateur (comme les personnes en charge des entreprises/marques et ceux qui se font appeler « influenceurs »).