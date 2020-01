Square Enix repousse la sortie des titres Final Fantasy VII Remake et Marvel’s Avengers

Le développement de jeux AAA prend du temps et Square Enix ne veut pas prendre le risque de décevoir. L’éditeur japonais vient d’annoncer qu’il repoussait de plusieurs semaines à plusieurs mois le lancement de deux des titres les plus attendus de 2020, soit Final Fantasy VII Remake et Marvel’s Avengers. Le remake XXL des aventures de Cloud et Titia sortira finalement le 10 avril au lieu du 3 mars tandis que Marvel’s Avengers est décalé du 15 mai… au 4 septembre ! Le mois d’avril va décidément être chaud-bouillant pour les gamers (Cyberpunk 2077 sort le 16 avril).

Yoshinori Kitase, le producteur de Final Fantasy VII Remake, a tenté l’explication polie histoire de se mettre les fans dans la poche :« Nous prenons cette difficile décision de façon à nous donner quelques semaines supplémentaires pour appliquer un polish final au jeu et pour fournir la meilleure expérience possible. […] Au nom de toute l’équipe, je vous donne à tous mes excuses, étant donné que je sais que cela signifie attendre le jeu juste un peu plus longtemps. Merci pour votre patience et votre soutien continu ».

Du côté de Marvel’s Avengers, l’acte de contrition est assuré par Scot Amos et Ron Rosenberg, les patrons de Crystal Dynamics (Square Enix est seulement éditeur) : « Nous passeront ce temps additionnel de développement à nous concentrer sur les réglages et les finitions pour répondre aux standards élevés que nos fans attendent et méritent ».