Amazon ouvre un nouvel entrepôt à Senlis (Oise) et crée 500 emplois en CDI

Amazon a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un nouveau centre de distribution. Il sera situé à Senlis (Oise) et son activité débutera en mai 2020. Le site de Senlis sera le 23e site logistique d’Amazon en France.

D’une superficie de 55 000 m2, l’implantation entraînera la création de plus de 500 emplois en CDI dans la région, explique Amazon dans un communiqué. Ce nouveau site vise à fluidifier les processus de réception et de tri des produits, en amont de la préparation de commande, afin de garantir une répartition optimale des stocks dans les centres de distribution, toujours selon les dires d’Amazon.

Dans le cadre de l’engagement d’Amazon de réduire les émissions de carbone d’ici 2040 et dans celui du Climate Pledge, le site de Senlis intègre les dernières avancées en matière d’efficacité énergétique et d’utilisation responsable des ressources.

« Nous sommes heureux de commencer l’année 2020 en confirmant un nouvel investissement de taille en France avec l’ouverture de notre nouveau centre de distribution à Senlis », a déclaré Ronan Bolé, président d’Amazon France Logistique. « En plus d’améliorer le service proposé aux clients partout en France, ce nouveau site va entraîner la création de plus de 500 emplois en CDI dans la région, avec des salaires et des avantages sociaux attractifs dès l’embauche. Cet investissement va bénéficier à la région et donnera à de nombreuses TPE et PME françaises qui vendent sur la Marketplace d’Amazon, la possibilité de faire découvrir leurs produits à des millions de clients en Europe en quelques clics », a-t-il ajouté.

Amazon emploie aujourd’hui plus de 9 300 salariés en CDI. Ceux qui veulent postuler pour l’entrepôt de Senlis peuvent le faire dès maintenant depuis amazon.jobs/fr.