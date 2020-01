Perso et Duolab : bataille sur le marché des appareils de cosmétiques personnalisés

Des cosmétiques sur-mesure que l’on pourrait fabriquer chez soi ? Ce n’est plus de la science-fiction. Lors du CES 2020, plusieurs fabricants ont dévoilé d’étranges appareils capables de créer des produits de beauté entièrement personnalisés. Surnommé rapidement le « Nespresso de la beauté » , le Duolab s’avère capable de fabriquer des cosmétiques adaptés à la peau de l’utilisatrice… à partir de « simples » capsules. Conçu par la holding L’Occitane et fabriqué par Rowenta, Duolab utilise deux capsules lors de chaque « fabrication » (une base hydratante et un concentré d’actif). Après avoir récupéré les informations fournies par l’outil de diagnostic de la peau (fourni avec l’appareil), le Duolab mélange les composés des deux capsules de façon à obtenir une émulsion fine qui pourra servir de soin personnalisé du visage. 90 secondes suffisent pour obtenir son soin de beauté. Le Duolab serait capable de fabriquer jusqu’à 15 types de cosmétiques différents, chacun composé à 93% d’éléments naturels (sans conservateur ni silicone ni parfums de synthèse). Le Duolab sera commercialisé en Angleterre… dans un premier temps.

Autre innovation, le Perso de L’Oréal. Le Perso est un boitier qui ressemble à un vase de 16 centimètres de haut (et qui pèse 500 grammes), mais la ressemblance s’arrête là puisque l’appareil a lui aussi été conçu pour fabriquer une crème de soin personnalisée. Une app mobile analyse la peau de l’utilisatrice (via le capteur photo du mobile) et récupère diverses données (qualité de l’air dans l’environnement de l’utilisatrice, taux d’humidité, indice UV, qualité générale de l’air, etc.), des informations qui seront ensuite traitées par un logiciel d’IA afin de fabriquer une petite cartouche de soin de la peau. Le Perso sera commercialisé en 2021.