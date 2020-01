Hydrofoiler XE-1 : le vélo électrique pour avancer… sur l’eau !

La startup néo-zélandaise Manta5 a créé l’une des petites sensations du CES 2020 en dévoilant l’Hydrofoiler XE-1, un vélo à assistance électrique conçu pour avancer… à la surface de l’eau ! L’engin ressemble beaucoup à un vélo d’appartement auquel on aurait rajouté des foils (ailette en fibre de carbone) et une dérive alimentée par un moteur d 460 W. Le principe de flottaison est le même que celui des multicoques : avec la vitesse, et en quelques coups de pédale seulement (le moteur électrique prenant le relais pour faire fonctionner l’hélice), l’Hydrofoiler XE-1 s’élèvera légèrement au dessus de l’eau, ses foils d’une envergure de 2 mètres lui permettant de rester parfaitement stable (pas en mer démontée bien sûr, restons raisonnable). La vitesse maximale est de 20 km et l’autonomie ne dépasse pas les 60 minutes. Le prix de ce curieux engin a été fixé à 6590 euros, ce qui reste tout de même cher pour un véhicule nautique aussi lent. L’Hydrofoil XE-1 sera commercialisé à l’international durant le prochain mois d’avril.