Cinéma : 2019 marque un record avec 42,5 milliards de dollars de recettes au box-office

Le cinéma s’est bien porté en 2019, au point d’établir un nouveau record avec 42,5 milliards de dollars de recettes dans le monde. Les recettes ont été de 11,4 milliards de dollars en Amérique du Nord, en recul de 4% par rapport à 2018. À l’inverse, elles ont grimpé de 4% à l’international à 31,1 milliards de dollars.

Disney a, et de très loin, été le plus grand gagnant parmi les grands studios de cinéma. Le chiffre d’affaires mondial sans précédent de la société s’est élevé à 11,1 milliards de dollars, ce qui représente plus de 26% de la part de marché à l’échelle mondiale. En Amérique du Nord, Disney a détenu plus de 33% des parts de marché. Et cela n’inclut pas les titres de la 20th Century Fox, qui fait maintenant partie de l’empire Disney. Si l’on tient compte des films de la Fox, la part de Disney dans les revenus s’est élevée à plus de 13 milliards de dollars, bien que cela comprenne les revenus de certains films de la Fox sortis avant la fusion.

Les plus gros succès de l’année ont été Avengers : Endgame (2,79 milliards de dollars), Le Roi Lion (1,66 milliard de dollars), La Reine des Neige 2 (1,33 milliard de dollars), Spider-Man : Far from Home (1,13 milliard de dollars), Captain Marvel (1,12 milliard de dollars), Toy Story 4 (1,07 milliard de dollars), Joker (1,06 milliard de dollars) et Aladdin (1,05 milliard de dollars).