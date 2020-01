Le Robert, Nathan et d’autres victimes d’une cyberattaque avec vol de données

L’année commence mal pour Bordas, Le Robert, Nathan ou encore CLE International et Retz. Les éditeurs ont été victimes d’une cyberattaque et les auteurs de ce hack ont pu voir et potentiellement voler des données appartenant aux utilisateurs.

La cyberattaque a eu lieu le 1er janvier et a été remarquée dans la nuit du 2 au 3 janvier, selon Actualitte. Tous les sites, qui appartiennent au groupe Editis, ont été mis en maintenance dans la foulée par mesure de sécurité.

À cette heure, la faille a été identifiée, mais les maisons opèrent un audit complet des sites pour s’assurer que rien n’a été laissé par la cyberattaque. « Nous informons actuellement les contacts potentiellement concernés », a indiqué le Pôle Éducation et Référence d’Editis. « À cette heure, nous n’avons pas de certitude quant au fait que des données aient été aspirées — mais il est confirmé que certaines ont été vues », a-t-il ajouté.

Suite au piratage, la CNIL a été avertie, comme l’oblige le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Un diagnostic a été opéré avec l’intervention d’une société extérieure également, tout comme un dépôt de plainte avec instruction est en cours. Du fait de l’enquête en cours, aucune information supplémentaire ne sera communiquée par le groupe Editis.