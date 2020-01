Qwant devient le moteur de recherche par défaut de l’administration française

Voilà qui devrait largement « booster » la base installée de Qwant, le premier moteur de recherche français. Dans un long communiqué, Qwant confirme en effet qu’il est devenu le moteur de recherche par défaut de l’administration française :« Ce choix, après une phase d’audits pour lesquels Qwant a ouvert l’ensemble de ses codes sources, est aujourd’hui confirmé par une note envoyée aux administrations par la direction interministérielle du numérique (DINUM) ».

Cette officialisation n’est pas tout à fait une surprise : lors du salon de Vivatech 2019, le secrétaire d’Etat chargé du Numérique Cédric O. avait annoncé que les directions des systèmes d’information (DSI) de l’État et de l’administration française allaient devoir basculer sur Qwant. Une fois n’est pas coutume, le parlement avait ouvert la voie puisque les ordinateurs de l’Assemblée Nationale étaient passés sur Qwant dès la fin du mois d’août 2019.

Considéré comme le moteur de recherche le plus sécurisé et surtout le plus précautionneux concernant la gestion des données de l’utilisateur, Qwant continue donc sa progression au coeur des institutions françaises. La startup rappelle d’ailleurs dans son communiqué la longue liste des organismes, administrations ou entreprises qui ont porté leur choix sur le moteur de recherche francophone, une liste dans laquelle on trouve le Conseil Économique, Social et Environnemental, le Ministère des Armées, le CNES, le CEA, la Banque de France, Thalès, Safran, Crédit Agricole, BNP Paribas, Caisse d’Épargne, France Télévisions, ou bien encore la MGEN.