[CES 2020] Cat S32 : le smartphone ultra-résistant (pour un monde post-apo)

Le Cat S32 semble avoir été conçu pour un monde post-apocalyptique: le smartphone durci de la startup CAT ne brille pas particulièrement par sa fiche technique (le smartphone dispose d’une simple dalle 5,5 pouces HD, d’un unique capteur 13 Mpx à l’arrière et 5 Mpx à l’avant, et d’une batterie 4200 mAh), mais l’intérêt est ailleurs. Le Cat S32 dispose en effet d’un écran recouvert d’un verre DragonTrail Pro Glass ultra-résistant aux chocs, un verre qui permet en outre une utilisation avec les doigts mouillés voire… des gants ! L’appareil résiste aussi au froid le plus vif ou aux chaleurs les plus intenses, et sa coque durcie – « validée » par un test de certification militaire MIL SPEC810G – lui permet d’encaisser sans broncher des chutes d’une hauteur de près de 2 mètres (y compris sur des surfaces extrêmement dures). De quoi affronter une invasion zombie avec le mobile adapté ! On notera enfin que le Cat S32 fonctionne sous Android 10. Le tarif est fixé à 299 euros.