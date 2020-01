Facebook proposera son nouveau design (avec le mode sombre) avant le printemps

Facebook va bientôt commencer à proposer son tout nouveau design à l’ensemble des utilisateurs. La nouvelle interface a été présentée pour la première fois en avril 2019 et change réellement du format en place depuis des années maintenant.

Certains utilisateurs ont déjà accès au nouveau design parce qu’ils ont été choisis par Facebook afin de faire des tests et avoir leurs avis. Si l’interface ne leur plaît pas, ils peuvent revenir sur l’ancienne. Et les autres utilisateurs, c’est pour quand ? Facebook a indiqué à CNET que le nouveau design sera disponible chez tout le monde avant le printemps. Sachant que le printemps commence le 20 mars cette année, on peut s’attendre à la nouveauté d’ici le 19 mars au maximum.

Le nouveau design abandonne le bleu pour mettre du blanc, beaucoup de blanc d’ailleurs. Trois sections sont proposées : les raccourcis à gauche, le fil d’actualité et les stories au centre et diverses choses sur la droite (suggestions, contacts, etc). Concernant la partie supérieure, on retrouve des boutons pour passer d’un onglet à l’autre (fil d’actualité, notifications, vidéos, profil, Marketplace, amis et Messenger).

Une autre nouveauté phare est la disponibilité d’un mode sombre. Il n’est pas précisé s’il suivra le mode choisi par les utilisateurs au niveau de Windows 10 ou de macOS ou s’il faudra l’activer et le désactiver manuellement comme sur YouTube.