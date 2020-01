Locke & Key : premier trailer pour la série Netflix inspirée du Comics culte

Avec son écriture d’une efficacité redoutable et ses graphismes « ligne claire » proches de la perfection, Locke & Key a gagné ses galons de Comics « visual-novel » totalement culte. L’œuvre de Joe Hill (fils de Stephen King) et de Gabriel Rodriguez, qui s’étale sur 6 tomes très denses, raconte l’histoire des trois enfants de la famille Locke, Tyler, Kinsey et Bode, qui emménagent dans la demeure étrange de KeyhouseNote 2 suite à l’assassinat horrifique de leur père. La découverte de clefs magiques va modifier leur perception du réel. L’œuvre originale est d’une telle qualité que l’adaptation en série s’avère forcément des plus périlleuse. La saison 1 de Locke & Key arrive le 7 février prochain sur Netflix, et le premier trailer peine à nous rassurer tout à fait… même si l’on sait que les scénaristes de Bates Motel sont à la manœuvre. Les enfants Locke sont interprétés par Emilia Jones, Connor Jessup et Jackson Robert Scott. Surprise, la sublime Laysla de Oliveira devrait jouer le rôle du démon Dodge.

L’une des cases du Comics original