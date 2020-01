Facebook et eBay s’engagent à mieux identifier les faux avis sur Internet

Les avis sur Internet c’est bien. Encore faut-il que ce soit de vraies critiques… Facebook et eBay se sont justement engagés sur le sujet et promettent de s’améliorer pour détecter les vrais et les faux avis afin de mieux alerter les internautes. Cela fait suite à une requête de l’autorité de la concurrence en Grande-Bretagne (CMA).

Les deux sociétés vont sévir contre les individus et les groupes douteux qui proposent d’écrire de fausses critiques contre rémunération et qui vendent ces services via eBay, Instagram et Facebook. « Facebook a accepté d’introduire des systèmes plus robustes pour détecter et supprimer ce type de contenu. eBay a amélioré ses filtres existants pour mieux identifier et bloquer les inscriptions pour la vente ou l’échange d’avis en ligne », indique l’autorité de la concurrence britannique dans un communiqué.

L’autorité ajoute que Facebook a supprimé 188 groupes et a désactivé 24 comptes d’utilisateurs, et qu’eBay a banni de façon permanente 140 utilisateurs, après avoir soulevé des préoccupations initiales au sujet du commerce de fausses critiques au cours de l’été 2019.

« Nous maintenons une tolérance zéro pour les faux commentaires ou les commentaires trompeurs et nous continuerons à prendre des mesures contre tout vendeur qui enfreint nos politiques d’utilisation », a commenté eBay. « Bien que nous ayons beaucoup investi pour prévenir ce genre d’activité dans l’ensemble de nos services, nous savons qu’il y a encore du travail à faire et nous travaillons avec la CMA pour régler ce problème », a déclaré de son côté Facebook.