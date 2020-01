Spotify va mettre de la publicité ciblée dans les podcasts

Spotify continue de miser sur les podcasts, qui sont disponibles sur son service en plus de la musique. La plateforme annonce aujourd’hui Streaming Ad Insertion, un nouveau système pour insérer des publicités en temps réel pendant l’écoute de podcasts, en se basant sur les goûts de chaque utilisateur.

Ce nouvel outil numérique permet pour la première fois aux annonceurs de savoir combien de personnes ont entendu une publicité diffusée dans un podcast. Spotify s’engage d’ailleurs à fournir une multitude de données sur les performances des publicités pour faciliter la tâche aux annonceurs.

Streaming Ad Insertion de Spotify inclut une suite de fonctionnalités de planification, de reporting et de mesure des podcasts originaux et exclusifs. Cela comprend des données telles que l’impression réelle de la publicité, la fréquence (nombre de fois qu’un auditeur a entendu la publicité), la portée et l’analyse anonyme de l’audience (âge, sexe, type d’appareil utilisé).

Spotify a déclaré que Puma a été l’un des premiers annonceurs à tester son système. La marque a diffusé des publicités qui ont été insérées dynamiquement dans le podcast original de Spotify « Jemele Hill Is Unbothered » et, grâce au ciblage amélioré, les publicités ont permis d’augmenter significativement le nombre de clics (+180%).