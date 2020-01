Dracula (série Netflix) : la campagne de pub de la BBC fait de l’ombre à la concurrence

L’excellente mini-série Dracula (trois épisodes de 90 minutes) est disponible depuis le 4 janvier sur Netflix. La BBC, qui est la société productrice de Dracula, a lancé au Royaume-Uni une campagne d’affichage particulièrement originale afin d’annoncer la série. De « vrais » pieux sont ainsi visibles sur la partie droite du panneau publicitaire tandis que le nom de la série s’affiche en grosses lettres rouges sur la partie droite. Mais à la nuit tombée, un système d’éclairage situé sur le bord du panneau révèle… l’ombre du profil de Dracula ! Cette ombre géante est bien sûr créée par la lumière du spot passant au travers des pieux. Une idée quasi géniale, qui vient en sus en soutient d’une série évènement blindée de qualités d’écriture et de mise en scène. Et on peut le dire sans sourciller : la campagne d’affichage pour Dracula fait vraiment de l’ombre à la concurrence.