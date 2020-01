Bbox : le décodeur TV passe à Android 8 avec une nouvelle interface

Bouygues Telecom a commencé à déployer une mise à jour pour l’ensemble des Bbox Miami et Bbox 4K qui permet d’avoir Android 8 Oreo. La principale nouveauté de cette nouvelle version est une nouvelle expérience TV. « Plus fluide, plus moderne, plus complète, cette nouvelle version propose notamment un Menu TV plus riche qui facilite l’accès aux programmes et aux applications », explique l’opérateur.

Parmi les évolutions de la mise à jour, on retrouve :

une navigation simplifiée et optimisée

un seul et unique menu pour retrouver l’ensemble des services (replay, abonnements, applications, enregistrements…)

toutes les informations sur les programmes (acteurs, résumé, contenus similaires, etc) facilement accessibles via les fiches infos

les services (contrôle du direct, enregistrement, lire du début pour les clients Bbox Ultym…) disponibles facilement avec la touche OK

Google Assistant plus efficace pour les recherches de programmes, replay… avec de nouvelles fonctionnalités

et toujours la fonction Chromecast intégrée pour diffuser les contenus du smartphone sur grand écran.

Bouygues Telecom explique que le nouveau menu, que ce soit sur la Bbox Miami ou la Bbox 4K, est automatiquement téléchargé pendant la nuit (entre 1 heure et 4 heures du matin). Son installation peut durer jusqu’à 30 minutes si vous êtes client ADSL ou une dizaine de minutes si vous êtes client Bbox Fibre, prévient le fournisseur d’accès. Il reste toutefois possible d’utiliser son décodeur pendant le processus.

Le déploiement de la mise à jour a commencé et se déroulera par vagues jusqu’à la fin février.