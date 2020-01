[CES 2020] La startup française Wello présente le Family, un vélo-cargo électrique « full autonome »

Basée à La Réunion, la startup française Wello a profité du CES pour présenter le Family, un vélo-cargo électrique 100% autonome grâce à des panneaux solaires placés sur le toit du véhicule. Conçu pour le transport de petites marchandises (800 L de contenance dans le coffre arrière), le Family est un véhicule à trois roues extrêmement compact (voir photo ci-dessous) et léger (entre 75 et 85 kilos) capable de rouler sur une charge entre 60 et 100 km, sans doute en fonction des conditions météorologiques. Une application dédiée permet même de gérer les trajets, de localiser l’engin en cas de vol ou bien encore de gérer une flotte de Family (idéal donc pour les petites sociétés). Le Family est déjà en cours de test chez quelques entreprises et collectivités, et sera proposé à la vente dans le courant de l’année. Aucun tarif n’a encore été communiqué.