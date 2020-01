[CES 2020] Aston Martin dévoile un rétroviseur triple affichage et anti-angles morts

Aston Martin et Gentex Corporation ont dévoilé au CES 2020 une innovation qui pourrait bien devenir un « standard » de l’équipement automobile du futur : le rétroviseur triple affichage. Ce rétro intérieur affiche en effet non seulement l’arrière du véhicule, mais aussi ce qui se passe sur les côtés, angles morts inclus (grâce à des caméras disposées sur les côtés du véhicule) ! Ce rétroviseur Full Display Mirror (FDM) peut passer indifféremment du mode rétro « classique » au triple affichage, mais la grande largeur du rétro (voir ci-dessous) permet sans doute de laisser la triple vue sans restreindre le confort du conducteur . Lors du CES, ce rétroviseur était en démonstration sur une Aston Martin DBS Superleggera, ce qui laisse entendre qu’il serait sans doute assez « simple » d’équiper la plupart des modèles Aston Martin récents. Malgré la pertinence de cette technologie, Aston Martin n’avance aucune date de commercialisation, et pour tout dire ne précise pas si le Full Display Mirror sera même un jour mis en vente. Las.