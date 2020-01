Zone-Téléchargement change de nom suite à un déréférencement par Google

Zone-Téléchargement opère à un changement de nom. Il devient Zone-Annuaire parce que Zone-Téléchargement a été déréférencé de Google et que certains DNS bloquent son accès.

Le site, qui est l’un des plus visités en France pour le téléchargement illégal de films, séries et d’autres contenus, sait qu’être référencé sur Google est crucial pour attirer du monde. Et qui dit attirer des internautes dit augmenter les revenus grâce à la publicité affichée.

Le chemin de Zone-Téléchargement a été tout cas été semé d’embûches au fil des années. On se souvient en novembre 2016 où la gendarmerie est intervenue pour fermer le site, ce qui a généré d’importantes réactions de la part des internautes. Ils avaient perdu une importante ressource pour le téléchargement illégal avec du contenu francophone. Zone-Téléchargement a ensuite été relancé.

Zone-Téléchargement a déjà connu un changement de nom de domaine en 2018 en devenant Annuaire-Téléchargement. Il est ensuite redevenu Zone-Téléchargement et voilà qu’il bascule maintenant sur Zone-Annuaire.

Il est précisé que les sites Zone-Téléchargement et Annuaire-Téléchargement seront définitivement fermés au plus tard le 15 janvier, l’unique accès se fera sur Zone-Annuaire.