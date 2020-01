Google Stadia : les gâchettes de la manette ont été modifiées pour faire du bruit

Google a opéré à une modification au niveau de la manette pour Stadia. Les premiers modèles ont des gâchettes assez silencieuses quand on appuie dessus, même en insistant. Les nouveaux font, à l’inverse, du bruit.

Selon 9to5Google, les modèles silencieux sont ceux qui ont été produits en septembre et en octobre. En revanche, les modèles produits depuis novembre ont des gâchettes qui font davantage de bruit. Google a de son côté confirmé les modifications :

« Comme c’est le cas pour de nombreux produits électroniques grand public, nous mettons continuellement à jour nos processus de fabrication. Ainsi, il est possible que vous constatiez de petits changements sur l’appareil au fil du temps, à mesure que nous le développons et l’optimisons. Ces changements n’auront pas d’impact sur le gameplay ou l’utilisation prévue de la manette ».

Ce changement opéré par Google ne plaît pas à tout le monde en tout cas. Des joueurs se plaignent du nouveau bruit, notamment quand ils jouent dans une pièce où ils ne sont pas seuls et où les personnes à proximité peuvent être dérangées.

Un démontage réalisé par un utilisateur montre qu’un morceau de caoutchouc est le changement effectué par Google pour avoir des gâchettes qui font du bruit. Il n’est en tout cas plus possible d’avoir une manette qui ne fait plus de bruit, tous ceux qui prennent Stadia ou effectuent un échange auront le nouveau modèle.