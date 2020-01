Final Fantasy VII Remake : la démo jouable confirmée dans un leak, et une intro en CGI à tomber à la renverse !

Square Enix aurait bien besoin d’un plombier trois étoiles. Dès le nouvel an sonné, le studio japonais a fait face à une voie d’eau aux dimensions de la brèche du Titanic ! La chaîne MTgamePlayerNr4 a en effet partagé une séquence de trente minutes d’une démo jouable de Final Fantasy VII Remake, une démo qui devrait donc être disponible dans les prochaines semaines (mais pour l’effet de surprise, c’est bien râpé de fromage). On conseillera à tous les fans du jeu de se retenir de jeter un oeil aux multiples vidéos de gameplay (trop de spoils) qui essaiment désormais sur la toile, mais il serait tout bonnement criminel de ne pas profiter des première minutes d’intro du jeu, entièrement en CGI, qui devraient littéralement faire chavirer le coeur de tous ceux qui ont pleuré une fois dans leur vie après avoir terminé les aventures de Cloud et de la belle Titia. Mes petits poils de bras se sont hérissés d’émotion dès les premières secondes de l’intro, lorsque l’orchestration du thème principal de la BO est venue sublimer la partition du génial Nobuo Uematsu. Final Fantasy VII Remake sortira sur PS4 le 3 mars 2020, et c’est peu dire qu’on a hâte…