KukureGeek souhaite à tous ses lecteurs une excellente année 2020 !

C’est l’année du « vingt-vingt », une année qui s’annonce particulièrement chargée sur le front de la high-tech et de la « culture geek ». Cela démarre fort avec le CES de Las Vegas qui ouvrira ses portes dès le 7 janvier, suivi quelques semaines plus tard par un MWC (Mobile World Congress) de Barcelone blindé de beaux smartphones (pliables ?). 2020 sera aussi un grand crû pour le secteur du jeu vidéo : outre la sortie du très attendue Cyberpunk 2077 le 16 avril prochain, ce sont bien sûr les consoles next-gen qui feront l’actualité lors du dernier trimestre : serez-vous donc PS5 ou Xbox Series X ?

Du côté des séries, Netflix, HBO ou bien encore Amazon sortiront l’artillerie lourde pour satisfaire les amateur de « genres » : les grands mythes font leur retour sur Netflix avec Dracula, Messiah et Ragnarök (tous au mois de janvier !), HBO peaufine la saison 2 de son excellent Watchmen tandis qu’Amazon est prêt à lâcher la seconde saison de très attendu The Boys. Dans les salles, Birds of Prey (avec Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn) permettra peut-être d’obtenir une forme de rédemption pour le très médiocre Suicide Squad, Sonic tentera de nous faire oublier la mauvaise impression du premier trailer, The Invisible Man devrait dépoussiérer façon #Meetoo le mythe de l’Homme Invisible, Onward s’annonce comme le Pixar déjanté et rock que nous attendions sans le savoir, Black Widow n’est pas parti pour être un grand crû Marvel, Wonder Woman 84 surfera sur la nostalgie d’une année fantastique, Top Gun nous prouvera que Tom Cruise n’est pas tout à fait humain, Free Guy devrait plaire aux gamers, Tenet sera sans doute le prochain chef d’oeuvre de Nolan et enfin, le Dune de Denis Villeneuve devrait parachever idéalement l’année (sortie le 18 décembre).

Au delà de ces évènements et dates très balisées, il ne fait aucun doute que l’année du Vingt-Vingt aura droit à son lot de robots étonnants, de gadgets étranges, de matériels audio/vidéo de pointe, d’avancées dans le secteur de la biotech et de la high-tech médicale (prothèses robotisées), de véhicules électriques, sans oublier quelques innovations potentiellement disruptives. Et pour finir sur une note de circonstance : gardez la santé et une passion intacte pour la culture geek au sens large, et surtout, BONNE ANNEE 2020 !!!