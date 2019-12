Samsung pourrait dévoiler une dalle 8K sans aucune bordure lors du prochain CES

Le Consumer Electronic Show, soit le plus grand salon d’électronique dans le monde, ouvrira ses portes du 7 au 10 janvier 2020. Quelques fabricants ont déjà lâché des indices sur les produits qu’ils présenteront lors du salon, sans compter une avalanche de rumeurs (toutes assez plausibles à vrai dire). Et justement, le site coréen The Elec nous annonce que Samsung devrait profiter du CES 2020 pour dévoiler sa prochaine gamme de téléviseurs 8K 65 pouces… totalement borderless (sans bordures) ! Si l’on s’en tient à un dépôt de marque récent effectué par Samsung, ces téléviseurs pourraient disposer du « label » Zero Bezel, ce qui permettrait de les distinguer de la concurrence (même s’il ne reste plus grand chose comme bordures…). La gamme de téléviseurs de Samsung suivrait donc la tendance du « zéro bordures » initiée par les Galaxy Note. Cette dalle 8K 65 pouces Zero Bezel (et QLed ?) devrait être présentée lors de la Keynote que Samsung tiendra le 6 janvier prochain, soit quelques heures seulement avant l’ouverture du salon.