Zuckerbot : le chatbot qui parle comme Zuckerberg (ou presque)

Le Guardian a décidément le sens de l’humour. Irrités de voir que Mark Zuckerberg refusait toutes leurs demandes d’interview, les journalistes du Guardian ont mis au point – en collaboration avec Botnik Studios – Zuckerbot, soit un chatbot qui parle à la façon du parton de Facebook ! Pour parvenir à leur fin, le journal et le studio Botnik ont compilé des années d’interviews et de discours de Zuckerberg, de façon à « nourrir » le robot de chat. Au final, Zuckerbot le chatbot est presque crédible (on a bien dit « presque »).

A la question « Est-ce que Facebook a rendu le monde meilleur ? » Zuckerbot répond un étrange « Facebook est une version heureuse de ce que je suis », le pire étant sans doute qu’on a pas trop de mal à imaginer le « vrai » Zuckerberg sortant ce genre de tirade. Moins politiquement correct que son modèle en chair et en os, plus drôle aussi, Zuckerbot n’est somme toute que la petite « vengeance » d’une rédaction fâchée que le boss de Facebook lui tourne le dos. Il suffisait pourtant de faire la liste des médias dans lesquels Zuckerberg s’est exprimé (New York Times, CNN, etc.) pour comprendre que le très « social » Guardian n’avait pas vraiment sa chance.