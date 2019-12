Voici les pires mots de passe utilisés en 2019 par les internautes

Comme chaque année, nous avons le droit à la liste des pires mots de passe utilisés par les internautes sur différents services en ligne. Les données sont collectées par SpashData, qui s’appuie notamment sur les bases de données obtenues avec les piratages de sites intervenus dans l’année.

Voici les 25 pires mots de passe de 2019 :

123456 123456789 qwerty password 1234567 12345678 12345 iloveyou 111111 123123 abc123 qwerty123 1q2w3e4r admin qwertyuiop 654321 555555 lovely 7777777 welcome 888888 princess dragon password1 123qwe

Il y a plusieurs similitudes avec la liste de 2018, notamment 12456 qui reste le pire de mot de passe utilisé. Il est certain qu’il est extrêmement simple à retenir, mais niveau sécurité on repassera.

C’est l’occasion de vous inviter à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Cela permet de stocker des mots de passe longs et compliqués sans devoir les connaître par cœur. En effet, il n’y a qu’à utiliser le gestionnaire au moment où il faut se connecter sur un site ou un service en ligne. Il en existe plusieurs : Bitwarden, 1Password, LastPass, Dashlane, KeePass et bien d’autres. Certains sont gratuits, d’autres sont gratuits et open source et d’autres encore sont payants. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, les gestionnaires de mots de passe payants ne sont pas forcément les meilleurs.