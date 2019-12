Star Wars IRL : l’U.S Space Force est officielle

L’U.S Space Force n’est pas encore opérationnelle, mais elle est officielle : forte d’un budget de 1,4 milliard de dollars et de 16000 hommes, (qui rejoindront bientôt ce nouveau corps d’armée), l’U.S Space Force gèrera les intérêts militaires américains dans le secteur spatial. En toute logique, les programmes spatiaux de la U.S Navy et de l’U.S Army feront désormais partie intégrante de ce nouveau corps d’armée ardemment désiré par Donal Trump et les conseillers de la Maison Blanche. La Space Force sera dirigée par le général Jay Raymond, qui commande actuellement le Spacecom.

Jay Raymond, commandant du Spacecom, dirigera l’U.S Space Force

La Space Force a été officialisée le 20 décembre, en même temps que la ratification par Donald Trump de la loi de financement militaire pour 2020. Mark Esper, le ministre américain de la Défense, s’est montré particulièrement clair sur les attributions du premier corps militaire spatial : « Notre dépendance envers les équipements dans l’espace a beaucoup augmenté et aujourd’hui, l’espace est devenu un terrain de guerre à part entière. Maintenir la domination américaine sur ce terrain est désormais la mission de la Space Force des États-Unis ». La véritable guerre des étoiles va pouvoir vraiment commencer.