Ericsson et Microsoft s’associent pour les voitures connectées

Ericsson et Microsoft annoncent un partenariat pour ce qui présenté comme « la prochaine génération des voitures connectées ». Cela va se matérialiser avec une fusion des deux plateformes de chaque groupe.

Le groupe suédois va ainsi construire son offre cloud pour véhicules connectés via la plateforme Microsoft Azure. Cette solution intégrée devrait permettre aux constructeurs automobiles de déployer des services tels que la gestion de flotte, les mises à jour logicielles et les services de sécurité connectés, le tout en réduisant les coûts.

À ce jour, le système d’Ericsson est utilisé dans plus de 4 millions de voitures dans 180 pays, soit environ 10% du marché des voitures connectées. La plateforme est conçue pour répondre à la demande croissante des constructeurs automobiles en matière d’évolutivité et de flexibilité, avec la possibilité de prendre en charge tout service de véhicule connecté, explique Ericsson.

« Le partenariat entre Ericsson et Microsoft permettra de mettre sur le marché une plateforme complète de véhicules connectés. Nos solutions intégrées aideront les constructeurs automobiles à accélérer leurs solutions globales de véhicules connectés et à offrir une meilleure expérience aux conducteurs et aux passagers », explique Åsa Tamsons, un vice-président chez Ericsson. Pour sa part, Microsoft dit que cet accord avec Ericsson va « simplifier le développement de services de véhicules connectés pour aider les constructeurs automobiles à se concentrer sur les besoins de leurs clients et accélérer la livraison d’expériences de conduite uniques et sur mesure ».