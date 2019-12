Piratage : Netflix continue sa lutte contre le streaming et le téléchargement

Netflix sait que le piratage de ses séries et films est important, ce qui joue sur son nombre d’abonnés et donc ses revenus. La plateforme de streaming a donc décidé ces dernières années de partir à la chasse au streaming et au téléchargement illégal.

La Federazione anti-pirateria audiovisiva (FAPAV), l’organisation anti-piratage italienne, annonce avoir accueilli Netflix et la Série A (championnat d’Italie de football) parmi ses membres. La FAPAV a été particulièrement active en Europe ces dernières années, notamment en aidant à mettre un terme à FREE/iNCOMiNG, un groupe qui faisait partie de la Scene et qui proposait illégalement des films. La FAPAV a également joué un rôle dans la fermeture du site de torrents TNTVillage. Rien qu’en 2019, la FAPAV a fait bloquer plus de 400 sites pirates en Italie.

En rejoignant l’organisation, Netflix espère limiter au maximum la diffusion illégale de ses programmes, que ce soit en streaming ou en téléchargement. La FAPAV ajoute que l’IPTV est un cas tout particulier dans son viseur pour 2020 et espère d’une certaine façon qu’elle pourra fermer plusieurs réseaux. L’IPTV permet de voir des centaines de chaînes de télévision (gratuites et payantes) pour quelques euros par mois. Comme on peut s’en douter, ce n’est pas légal.

Outre l’IPTV, l’organisation souligne que l’éducation du public en rapport avec le contenu illégal est un autre point important pour 2020, dans l’idée que les internautes limitent cette pratique.