[MaJ : Prudence] REXR permet de jouer à tous les jeux vidéo en Réalité Virtuelle

La startup estonienne Realified vient d’annoncer le lancement de REXR en avant-première en France. REXR est une solution unique au monde qui permet de jouer en Réalité Virtuelle à tous les jeux vidéo jouables sur PC (et non disponibles en VR), sans même devoir investir dans un nouvel ordinateur ou acheter un casque de Réalité Virtuelle haut de gamme. Tout cela est possible grâce à une simple application installée sur PC et mobile, ainsi qu’un casque de Réalité Virtuelle pour smartphone.



REXR fonctionne comme un intermédiaire entre le jeu, tournant sur l’ordinateur du joueur, et son smartphone qui va diffuser l’image en en réalité virtuelle via un simple casque VR pour mobiles (Destek V4, Homido, Canbor 3D VR). REXR fonctionne de manière parfaitement agnostique, que le joueur utilise Steam, Epic Games Store, Origin ou l’ensemble des plateformes PC.

« Comme souvent avec les bonnes idées, nous avons créé REXR avant tout pour nous-mêmes, en tant que joueurs. L’immersion – ne faire qu’un avec le personnage – c’est un rêve que nous avons tous en jouant à nos jeux préférés. Et si un jour, on pouvait jouer au jeu de l’année en Réalité Virtuelle ? C’est ce que nous avons accompli avec REXR. » explique Youssef El Moumni, gamer et fondateur – créateur de la technologie propriétaire ReXR.

Que ce soit un jeu FPS comme Call of Duty, de course automobile comme Forza Horizon 4, ou un simulateur d’avion comme Ace Combat 7, REXR permet de s’immerger en VR dans les grands classiques tout comme les dernières nouveautés, sans en altérer ni la qualité ni les performances.



Grâce à l’application REXR installée sur un smartphone possédant une résolution HD ou supérieure (aujourd’hui standard sur mobile), n’importe quel joueur peut vivre une expérience unique et parfaitement fluide avec un temps de latence imperceptible pour le joueur, selon son créateur.

« Ce qui surprend le plus les testeurs, c’est la qualité d’image offerte par REXR. Certains ont même eu un peu de mal à croire qu’ils étaient en train de jouer à Apex Legends ou à Battlefield V en VR sur un écran de téléphone. Il nous a fallu plusieurs années de recherche et de développement pour arriver à ce résultat. Nous sommes conscients que nous avons fait quelque chose d’unique au monde, qui bouscule le marché autant pour les joueurs que pour les développeurs de jeux ou d’expériences immersives. » précise Youssef El Moumni.

Pour faire fonctionner l’ensemble, REXR passe par une application payante, proposant un abonnement à 29€ par mois dans son prix classique, mais à 14€ en France à l’occasion de son lancement.

Après quelques petites vérifications, nous vous conseillons VRAIMENT d’attendre les premiers tests avant de prendre un abonnement. Plusieurs points nous chiffonnent en effet, et ce malgré le joli communiqué de presse de la société. Primo, et comme l’a bien fait remarquer un internaute en commentaires sur l’article de notre confrère Gameblog, « aucun des liens Facebook, Instagram, YouTube présents en bas de leur site ne mène vers une page leur appartenant ». Pas de mention « satisfait ou remboursé » non plus. Deuxio, la technologie nécessaire pour ce type de technologie… nous semble hors de portée d’une startup qui n’a aucun background technologique derrière elle. En effet, pour obtenir de la VR sur un jeu non-VR à la base, cela signifie que l’on aurait trouvé un moyen de générer, en TEMPS REEL, une seconde image pour « compléter » celle du jeu. Il faut en effet deux images pour obtenir la vision 3D stéréoscopique de la VR (sinon, pas de VR). Imaginez donc un traitement déporté sur le serveur puis transféré en temps réel vers votre smartphone, et rappelez-vous que Stadia n’envisage pas encore de VR « normale » à cause de la bande passante et des débits nécessaires… Tertio, la technologie REXR reste invisible : pas une démo, pas une vidéo pour témoigner que cela marche réellement. Prudence donc…