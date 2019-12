Google rachète le studio Typhoon Studios et l’intègre à l’équipe de Stadia

Google sait qu’il doit renforcer son service Stadia. C’est pour cette raison que le groupe mise sur des acquisitions de studio et annonce le rachat de Typhoon Studios.

« Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui partagent notre passion et notre vision de l’avenir du jeu, c’est pourquoi je suis si contente que Typhoon Studios, les développeurs indépendants à l’origine du prochain Journey to the Savage Planet, se joignent à Stadia Games and Entertainment », déclare Jade Raymond, la responsable de Stadia. Aucun prix n’est dévoilé pour le rachat par Google.

L’équipe de Typhoon Studios va rejoindre celle de Stadia dans un studio dédié qui est situé à Montréal. Ce dernier est dirigé par Sébastien Puel. Il a évolué chez Ubisoft durant sa carrière (comme Jade Raymond d’ailleurs).

Rien n’est dit de plus pour l’instant, si ce n’est que Journey to the Savage Planet est toujours programmé pour le 28 janvier 2020. Il sera proposé sur plusieurs plateformes (PlayStation 4, Xbox One et PC via l’Epic Games Store), mais pas sur Stadia… au lancement du moins. On imagine bien que les équipes vont le proposer d’ici quelques mois sur la plateforme de cloud gaming de Google. Quant aux prochains jeux du studio, ils devraient être réservés exclusivement à Stadia.