Spotify Tastebuds : une nouveauté pour découvrir les goûts musicaux de ses amis

Spotify expérimente en ce moment une nouvelle fonction qui a pour nom Tastebuds. Elle permet de découvrir des musiques selon les goûts musicaux de ses amis sur le service de streaming.

Spotify is working on Tastebuds, letting users discover music through their friends pic.twitter.com/uqUXmRvEKo — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 décembre 2019

Pas grand-chose n’est connu pour l’instant sur Tastebuds, outre son intérêt. La fonction a été découverte par Jane Manchun Wong, connue pour fouiller dans le code des applications et services en ligne pour y voir ce qui se prépare en coulisses.

La page de Tastebuds indique un message résumant la fonction avec un fond vert, rien de plus. La page est disponible à l’adresse open.spotify.com/tastebuds (bien que le lien semble inactif à l’heure où cet article est publié). En cliquant sur l’icône du crayon, les utilisateurs pourront faire des recherches parmi les personnes qu’ils suivent, voir quelles ont été les chansons les plus jouées par les amis et ajouter des chansons à leur propre bibliothèque à partir de cet endroit. L’onglet Tastebuds est accessible depuis la section de navigation, à côté des onglets Accueil et Bibliothèque.

Spotify ne dit rien publiquement sur Tastebuds pour l’instant. Nous ne savons pas encore quand la fonction sera disponible pour tout le monde.