Huawei commercialise ses premières lunettes VR… en Chine

Huawei se lance sur le marché de la VR… en Chine. Le fabricant propose aujourd’hui à la vente les Huawei VR Glass, des lunettes VR qui ressemblent plus à des lunettes de Ski un peu design qu’à un casque Oculus Quest. Malgré leur aspect compact et leur légèreté (166 grammes seulement !) , les Huawei VR Glass proposent une résolution de 3200 x 1600 pixels, un champ de vision de 90° et un taux de rafraichissement de 70 à 90 Hz, ce qui semble à priori très honorable (mais n’oublions pas que les specs ne rendent pas les coups). Le tarif est de 2 999 yuans, soit 385 euros

Huawei ne prévoit pas de commercialiser ses VR Glass hors de Chine et n’a pas laissé d’indices allant dans le sens d’une internationalisation des ventes (contrairement à ce qui se passe généralement lors de la sortie de nouveaux smartphones). Le marché chinois constitue peut-être une phase de teste et d’évaluation du potentiel commercial de ce type d’appareil, histoire d’adapter les volumes en production…