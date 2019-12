Sans un Bruit 2 s’annonce en silence (teaser)

Sans un Bruit avait été l’une des révélations cinématographiques de l’année 2018. La qualité du scénario, la tension dramatique induite par une mise en scène serrée et sans fioritures, et enfin la prestation formidable d’Emily Blunt étaient mis au service d’un film hybride naviguant entre le drame familial et le thriller de S.F tendance « aliens ». On pouvait penser que le métrage se suffisait à lui-même, mais le succès du premier film a visiblement convaincu les producteurs qu’une suite était envisageable. Sans un Bruit 2 débarquera dans les salles françaises le 18 mars 2020, et le teaser prolonge efficacement l’ambiance du premier film : Emily Blunt ouvre la voie dans un silence absolu, suivie de près par deux adolescents en état de stress. Les Aliens « qui entendent tout » ne sont pas visibles dans ce très court extrait, mais l’on peut supposer que le prochain trailer nous réservera quelques jumpscares.