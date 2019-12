The Age of A.I (YouTube): une série documentaire sur l’intelligence artificielle, avec Robert Downey Jr

Que signifient réellement les termes d’intelligence artificielle, de vision par ordinateur ou de machine learning ? Et à quoi servent ces technologies dans le monde réel ? The Age of A.I (L’Age de l’IA), la nouvelle série en huit épisodes de YouTube Learning, tente d’apporter un éclairage démystifié sur l’IA, avec l’acteur Robert Downey Jr dans le rôle du Mr Loyal qui fait les présentations générales (à la façon de la série documentaire Cosmos présentée par Neil de Grass Tyson).

La série brasse large, de l’avatar 3D animé de façon ultra-réaliste jusqu’à l’outil d’assistance à la parole pour des personnes en situation de handicap. On est loin de l’IA destructrice de l’humanité que semble craindre Elon Musk (Skynet nous voilà !). Les 4 premiers épisodes de The Age of A.I sont disponibles immédiatement sur YouTube, et les 4 derniers épisodes seront diffusés le 15 janvier prochain.