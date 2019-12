5G : Huawei réfléchit à ouvrir une usine en Europe

Huawei sait que les pays européens ont des craintes suite aux déclarations des États-Unis, qui accusent le constructeur de faire de l’espionnage pour le compte de la Chine. C’est pour cela qu’une usine en Europe est envisagée. La révélation a été faite par Liang Hua, le président de Huawei à l’AFP.

« Nous envisageons aujourd’hui de fabriquer nos propres composants (pour équipements 5G) en Europe, d’y avoir une base de production. On est en train de mener une étude de faisabilité pour ouvrir une usine en Europe », a déclaré Liang Hua. « Dans quel pays ? Cela fait partie de l’étude de faisabilité (…) Quant au calendrier, [cette décision] peut intervenir très rapidement », a-t-il ajouté.

Il ajoute que Huawei fait le nécessaire pour respecter le RGPD en Europe (« nous sommes en parfaite conformité ») et assurer une transparence totale. « Communiquer avec les pays où nous travaillons, faire en sorte que toutes les données soient transparentes. (…) La sécurité et la fiabilité du réseau sont les plus importantes : c’est la raison pour laquelle nous faisons de la cybersécurité la priorité absolue », a expliqué le dirigeant.

Au sujet de l’espionnage dont Huawei est accusé, Liang Hua assure que son groupe n’a « jamais fait l’objet d’une telle demande » de la part du gouvernement chinois. « À l’avenir, même si ça devait arriver, nous refuserions ce genre de demande », a-t-il précisé.

Pour ce qui est de la France, le président de Huawei note que le constructeur dispose de cinq centres de recherche et aimerait approfondir la coopération avec les opérateurs et clients. « Nous travaillons au sein d’un écosystème avec d’autres acteurs français. Nous nous considérons comme une entreprise française, locale, et sommes prêts à contribuer au développement de l’économie nationale », a-t-il expliqué.