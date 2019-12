Orange propose d’avoir un numéro virtuel temporaire avec Switch Number

Orange annonce un nouveau service. Il a pour nom Switch Number et permet d’obtenir un numéro virtuel temporaire, gratuit qui plus est. C’est disponible aussi bien sur iOS que sur Android.

Le principe est assez simple : on télécharge Switch Number, on entre son numéro de téléphone (une étape nécessaire pour vérifier que vous êtes titulaire d’un numéro de téléphone mobile en France), on inscrit le code reçu par SMS dans la foulée et on obtient un numéro virtuel temporaire. Ce numéro est valide pendant 48 heures de base, avec possibilité de l’avoir pendant 7 jours au maximum.

Il est possible d’être appelé, tout comme d’effectuer soi-même des appels. Les appels sont gratuits vers les fixes et mobiles en France. Par contre, pas de SMS, messagerie vocale, appels vers l’étranger ou les numéros surtaxés.

Quel intérêt d’avoir un numéro virtuel ? Orange note que cela peut être utile pour une vente en ligne, un comparateur d’assurances et autres. Ainsi, on ne partage pas son vrai numéro et on ne risque pas d’être sollicité à plusieurs reprises à l’avenir.

Switch Number fait office d’expérimentation pour Orange. L’application est disponible gratuitement sur l’App Store pour iOS et le Play Store pour Android. À noter qu’elle fonctionne chez tout le monde, il n’est pas nécessaire d’avoir un forfait Orange ou Sosh pour en profiter.