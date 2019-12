Netflix dévoile son nombre d’abonnés par région pour la première fois

Netflix continue de grandir, mais ce n’est plus forcément grâce aux États-Unis. En effet, la plateforme a révélé que 90% de croissance est liée au reste du monde.

Dans un document financier transmis à la SEC (gendarme boursier américain), Netflix révèle que sa plus grande région en matière d’abonnés, après les États-Unis, est l’EMEA, c’est-à-dire l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le nombre d’abonnés sur place a plus que doublé depuis 2017. Netflix compte 158,3 millions d’abonnés dans le monde au total.

Dans la région Europe/Moyen-Orient/Afrique, Netflix dit qu’il comptait 47,4 millions d’abonnés au 30 septembre, contre 19,7 millions au 31 mars 2017, soit un bond de 140% sur cette période. Au cours de la même période, les recettes ont presque triplé pour atteindre 4 milliards de dollars. L’Amérique latine a presque doublé pour atteindre 29,4 millions d’abonnés, contre 15,4 millions au cours de la même période, et les recettes ont plus que doublé pour atteindre 2 milliards de dollars. Pour sa part, la région Asie-Pacifique a plus que triplé au cours de la même période, passant de 4,7 millions à 14,5 millions d’abonnés, et les recettes sont passées de 116 millions à 1 milliard de dollars.

Qu’en est-il des États-Unis ? Netflix a maintenant décidé de regrouper les chiffres américains avec ceux du Canada, pour tenter de les gonfler (un peu). Ainsi, la plateforme a gagné 613 000 abonnés au précédent trimestre, pour un total de 67 millions en Amérique du Nord. Cet été, Netflix avait annoncé avoir perdu des abonnés aux États-Unis pour la première fois depuis presque une décennie.

Netflix évoque aussi le revenu moyen par abonné. Il est de 12,36$/mois en Amérique du Nord, contre 10,90$/mois en Europe/Moyen-Orient/Afrique, 9,58$/mois en Asie-Pacifique et 9,35$/mois en Amérique latine.