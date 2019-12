Baby Yoda : des peluches, des figurines… et un Funko Pop!

L' »Enfant », ou plutôt le Baby Yoda (ainsi que la surnommé le oueb) apparu dans la série Disney+ The Mandalorian fait fondre nos petits cœurs de fans meurtris par l’indigence dont Disney fait preuve depuis le rachat de la franchise. Le petit jedi-mogwai à la bouille craquante orne déjà des t-shirts d’assez mauvais goût, mais des produits dérivés un peu plus croustillants sont heureusement en préparation. Hasbro annonce ainsi la disponibilité prochaine d’une peluche parlante de 16 cm (voir ci-dessous) qui ne devrait pas dépasser 25 dollars, d’une peluche non parlante à 9,99 dollars, d’une grande figurine (15cm) à 20 dollats, d’un bébé Yoda capable de boire de la soupe pour 15,99 dollars, et de 6 autres plus petits modèles. Last but not Least, Baby Yoda sera bien évidemment adapté en figurine Funko Pop! ce qui est un signe probant de sa grande popularité. Malheureusement, ces différents goodies ne seront pas disponibles avant les fêtes. Argh !