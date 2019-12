L’avenir du jeu vidéo sera le streaming, dit Reggie Fils-Aimé (ex-Nintendo)

Le streaming est partout de nos jours et commence réellement à se faire une place dans le monde du jeu vidéo avec Stadia de Google. Pour Reggie Fils-Aimé, ancien président de Nintendo Amérique, ce format n’est autre que l’avenir du jeu vidéo.

« Au fur et à mesure que la technologie évolue et que la vitesse de téléchargement augmente, cela signifie que vous pourrez jouer à n’importe quel jeu sur n’importe quel appareil à n’importe quel moment », a indiqué Reggie Fils-Aimé à The Hollywood Reporter, ajoutant que, bien sûr, les joueurs ne doivent pas s’attendre à cela dans un avenir très proche. « Cela se produira au cours de la prochaine décennie et ce sera quelque chose de vraiment significatif pour les joueurs ».

Le principal intéressé a également été questionné sur ses premières expériences vidéoludiques. Sa première console a été la Super Nintendo et il a joué Super Mario World et The Legend of Zelda: A Link to the Past. « J’avais plus de 80 jeux sur cette console et je pense que cela m’a aidé avec les fans et [Nintendo], car je connaissais si bien le contenu. Pour moi, ça fait partie de mon enfance. J’ai travaillé chez Nintendo Amérique pendant 15 ans. Maintenant, être capable d’être une nouvelle fois un fan et de célébrer cette industrie est vraiment spécial », a-t-il ajouté.

Reggie Fils-Aimé a annoncé son départ de Nintendo en février dernier. Il est remplacé par Doug Bowser.