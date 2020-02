Windows 7 : recevoir les mises à jour après la fin du support est possible avec un hack

Microsoft cessera le support de Windows 7 le 14 janvier 2020. Les utilisateurs ne recevront plus de mises à jour à partir de cette date, que ce soit pour améliorer les performances ou boucher les failles de sécurité. Les entreprises pourront par contre payer pour avoir un support étendu jusqu’en 2023 et une méthode a justement été trouvée pour profiter gratuitement des mises à jour après janvier 2020.

Un utilisateur du forum My Digital Life (bien connu pour ceux qui veulent activer Windows sans payer par exemple) a conçu BypassESU, un script très simple à installer qui permet de contourner la vérification de Microsoft et ainsi avoir accès aux mises à jour de Windows 7, même sans avoir payé.

L’auteur reconnaît qu’il s’agit plus d’un prototype en l’état. La raison ? Télécharger les mises à jour depuis Windows Update, sans le faire manuellement, nécessite un travail supplémentaire. De plus, rien ne dit que Microsoft ne va pas bloquer la méthode d’ici les prochaines semaines. Pour rappel, une ultime mise à jour de Windows 7 sera proposée en janvier et celle-ci pourrait avoir un impact sur BypassESU.

Il faudra attendre février 2020 pour voir si BypassESU sera toujours fonctionnel. La communauté va de toute façon probablement trouver une méthode pour récupérer et installer d’une façon ou d’une autre les mises à jour de Windows 7. Après tout, il existe divers outils pour activer Windows (dont Windows 10) sans difficulté et, surtout, sans payer de licence à Microsoft.