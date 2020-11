Android : la sauvegarde de données ne fonctionne plus depuis des mois sur différents smartphones

De nombreux utilisateurs avec un smartphone Android rapportent un bug assez gênant qui existe depuis des mois : ils ne sont pas en mesure de sauvegarder leurs données.

Android propose une fonction de sauvegarde native qui s’effectue sur Google Drive. Cela permet de restaurer sa sauvegarde sur un téléphone, quel qu’il soit, tant qu’on est connecté à Internet. C’est fort pratique, surtout que cela comprend les applications installées, l’historique d’appels, les contacts, les paramètres de l’appareil ou encore les SMS (selon les smartphones). Encore faut-il que ça fonctionne…

Android Police relaye de nombreux témoignages d’utilisateurs avec des smartphones de Samsung, Huawei, Google, Motorola, OnePlus et d’autres marques pour qui le bouton « Sauvegarder maintenant » est grisé et où les données ont la mention « En attente de sauvegarde ». Les utilisateurs n’ont été à aucun moment avertis qu’un problème existait avec la sauvegarde des données.

Il semblerait que le problème soit lié au chiffrement des sauvegardes, en place depuis Android 9.0 Pie. Android a du mal à faire cohabiter un appareil qui a une sécurité (code PIN, empreinte, reconnaissance faciale) et une sauvegarde chiffrée. Du coup, la solution de dépannage trouvée par des utilisateurs est de désactiver momentanément son code ou son empreinte, faire une sauvegarde via les réglages d’Android et réactiver la sécurité ensuite. Bien sûr, la sauvegarde va de nouveau se désactiver une fois le code ou l’empreinte de retour.

Une solution existe pour retrouver l’usage normal, mais elle est destinée aux utilisateurs avancés. Il faut passer par ADB (les commandes à suivre sont disponibles ici). Il faut maintenant espérer que Google prépare un correctif pour tout le monde. C’est mal parti cependant sachant que le bug existe depuis près d’un an et que Google reste muet sur le sujet.