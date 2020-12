Chez BMW, l’électrique c’est pas fantastique : le constructeur annonce que les i3 et i8 n’auront pas de successeurs

BMW peine à mettre vraiment un pied dans l’électrique, et ce n’est pas près de s’arranger; Klaus Fröhlich, le responsable du développement chez BMW, a en effet lâché une petite bombe au site Carsales : « Il n’y a pas de remplaçante directe pour l’i3 et pas de remplaçante directe pour l’i8. » La SUV iX3 et le berline i4, des modèles haut de gamme (et nettement moins accessibles que la i3) seront donc les seuls modèles à reprendre le flambeau de l’électrique en 2020 et 2021 (pour l’i4).

Le constructeur allemand mise désormais tout sur l’hybride, avec prochainement une version de série de la Vision M Next hybride; et l’ami Klaus ne fait dans l’écolo-compatible :“Les voitures M des années 2020 seront équipées de groupes motopropulseurs à assistance électrique, principalement pour des raisons de performance”; principalement pour des raisons de performances… Le réchauffement climatique ? So what ? L’amateur de sensations fortes en hybride devra tout de même s’armer de patience, la version de série du modèle M n’étant prévue que pour 2022… au minimum.

Quant à la décision de ne plus poursuivre au delà du i3 (malgré 150 000 modèles vendus), Klaus Fröhlich se montre assez cassant: « Il n’y a aucune demande pour des véhicules électriques de la part des clients. Aucune (…) Il y a des demandes de véhicules électriques de la part des organismes de réglementation, mais aucune demande de la part des clients ». Un peu étrange tout de même, alors que la i3 qui trône dans notre garage a vraiment le chic pour délier les langues : pas une semaine sans que l’on nous demande des informations sur ce modèle, son autonomie, ses performances ou bien encore son confort de conduite. Mais BMW a sans doute ses propres chiffres, et peut-être surtout, une vision de l’électrique à très long terme… au risque d’apparaître à la traine de Tesla et de bien d’autres constructeurs ?