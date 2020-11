Free corrige un problème qui empêchait de jouer à Fortnite

Vous êtes chez Free et avez des difficultés pour jouer en ligne à Fortnite ? Sachez que vous n’êtes pas les seuls et qu’un correctif a été déployé par le fournisseur d’accès pour rétablir la situation.

Si l’on se base sur les témoignages de multiples joueurs chez Free, Fortnite n’arrivait pas initier la connexion et, par définition, lancer une partie avec d’autres joueurs. Le compte Twitter officiel de Fortnite France a reconnu qu’il existait bel et bien un problème avec les clients de Free, mais qu’Epic Games, qui développe Fortnite, ne pouvait rien faire de particulier en l’état. Une suggestion a été proposée pour tenter de corriger le tir : faire la demande d’une IPv4 Full Stack depuis l’espace abonné de Free.

Les jours sont passés et les joueurs de Fortnite chez Free ont commencé à s’agacer. Ils ont notamment dû trouver des parades pour jouer, comme le fait d’utiliser le partage de connexion de leur smartphone.Il semblerait en tout cas que le problème vient de l’attribution de l’adresse IP et d’une confusion entre l’IPv4 et l’IPv6. Free a récemment forcé le passage sur l’IPv6, ce qui pourrait avoir un impact.

Dans tous les cas, Free annonce à Univers Freebox avoir fait le nécessaire et assure que tout est réparé maintenant. Les joueurs n’ont qu’à redémarrer leur Freebox pour pouvoir jouer de nouveau, selon Free.