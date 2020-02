Certains joueurs de Beat Saber sont devenus trop rapides pour Steam VR

Beat Saber est l’un des incontournables de la VR (avec Astrobot, RE VII, Wipeout et Morrowind sans doute). Jeu musical et surtout d’adresse, le titre a vu naitre une génération de joueurs-Jedi capables de manier le sabre musical aussi rapidement que l’éclair. L’analogie n’est pas exagérée : Steam rapporte que certains joueurs sont tellement rapides dans le maniement des contrôleurs VR que le système ne parvient plus à suivre et à détecter le mouvement des mains ! Les mesures montrent que les plus experts parviennent à effectuer des mouvements de poignets à 90° à la vitesse de 3600 degrés/seconde ! En conséquence, le système de capture des mouvements est à la rue et Steam a du effectuer une mise à jour de Steam VR afin d’ « augmenter les limites de ce que nous pensions humainement possible pour les contrôleurs de mouvements sur la base des données d’experts à Beat Saber ».

Et en effet, certaines vidéos diffusées dévoilent des joueurs dont le niveau de skill semble tout bonnement irréel, alien, au point d’accélérer en mode expert des morceaux déjà réputés pour leur difficulté (voir vidéo ci-dessus) !