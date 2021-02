Internet très haut débit dans les zones rurales : Emmanuel Macron met la pression aux opérateurs

Ceux qui sont dans les zones rurales aimeraient beaucoup avoir accès au très haut débit pour Internet. Emmanuel Macron a justement évoqué ce sujet devant plusieurs maires.

« On a à être très exigeant et à mettre la pression auprès de ceux qui permettent cet accès », a déclaré le président de la République, faisant référence à Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Il juge que c’est « indispensable à la fois pour développer l’attractivité des territoires et l’industrie ». Il souligne que les territoires des maires présents ont de l’industrie du futur et qu’il faut par conséquent que le débit suive derrière pour s’assurer que tout fonctionne.

« Pour avoir des écoles connectées, pour avoir du télétravail, de la santé, de l’industrie, vous avez besoin de ces réseaux et j’entends bien qu’on les développe au bon rythme », a ajouté Emmanuel Macron. Il juge en tout qu’on est « obligé de mettre la pression sur les autres parce que là, c’est vrai, la ruralité a un désavantage par rapport aux métropoles, c’est qu’elle n’est pas rentable toute seule pour ces opérateurs. C’est pour ça qu’il faut l’État investisseur, l’État aménageur et la pression qu’on met sur eux », conclut le président.

Effectivement, le déploiement de la fibre optique notamment coûte très cher aux opérateurs et la proposer dans de petits villages peut ne pas être rentable. C’est là qu’interviennent des solutions alternatives pour compenser.