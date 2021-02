Fibre optique à 10 Gb/s : Bouygues Telecom ne voit pas l’intérêt pour ses abonnés

En France et dans d’autres pays, les offres fibre optique pour les particuliers vont jusqu’à 1 Gb/s pour ce qui est du débit descendant. C’est beaucoup et cela permet de télécharger rapidement des fichiers pesant plusieurs Go. Il y a aussi le débit jusqu’à 10 Gb/s qui existe, à destination de certaines entreprises pour l’instant. Mais pour Bouygues Telecom, une telle vitesse est inutile pour le grand public.

« Bouygues Telecom s’intéresse aux évolutions technologiques qui apportent un réel bénéfice pour le client », déclare l’opérateur à Next Inpact. « À ce titre, nous étudions les différentes évolutions possibles de nos offres et leurs impacts, dont notamment ce que pourrait signifier une offre à 10 Gb/s », a-t-il ajouté. Il conclut en disant : « nous ne voyons pas actuellement de cas d’usage réel pour nos clients ».

Il est certain qu’un tel débit ne sera pas utile à tout le monde. Même 1 Gb/s peut être inutile pour la plupart des particuliers. En revanche, ceux qui exploitent au maximum 1 Gb/s seraient sans aucun doute ravis d’avoir 10 Gb/s pour que cela aille 10 fois plus vite. On pense notamment à ceux qui téléchargent des fichiers de plusieurs dizaines de Go.

Il est bon d’ajouter qu’avoir un débit de 10 Gb/s nécessite d’avoir des infrastructures qui suivent. En effet, si les serveurs utilisés par vos sites et jeux favoris ne prennent pas en charge une telle bande passante, rien ne changera dans votre utilisation. On imagine toutefois que des évolutions vont avoir lieu d’ici les prochaines années pour le grand public.