Concours : la saison 1 de Mr. Robot en coffret 2 Blu-ray à gagner

Mr Robot, la petite pépite audiovisuelle de l’an dernier, a récemment fait son retour sur la télé américaine dans une saison 2. Les 10 épisodes se focalisent sur les conséquences des événements de la fin de la saison 1 (diffusé depuis cette semaine sur France 2). Si vous ne connaissez pas cette série ou que vous souhaitez la revoir, nous vous proposons de gagner la saison 1 qui vient de sortri en Blu-ray et DVD (Lien Amazon).



Voici un résumé de la série :

Ingénieur en sécurité informatique le jour et cyber-justicier la nuit, Elliot (Rami Malek, The Pacific), un jeune New-Yorkais en proie à des troubles d’anxiété sociale, rencontre « Mr. Robot » (Christian Slater, Very Bad Things), un mystérieux anarchiste souhaitant le recruter dans son groupe de hackers clandestins, connu sous le nom de «Fsociety». Leur objectif consiste à rétablir l’équilibre de la société par la destruction des plus grosses banques et entreprises du monde, notamment le conglomérat E Corp, qu’Eliott est payé à protéger.