Un écran en guise de tableau, c’est le pari de TRMNL avec Frame, un grand cadre numérique qui mise sur la technologie du papier électronique couleur pour afficher photos, peintures et illustrations sans l’aspect trop « lumineux » caractéristique des téléviseurs et moniteurs traditionnels.

Un écran Spectra 6 habillé de bois artisanal

Avec sa diagonale de 31,5 pouces, Frame devient le produit le plus ambitieux de TRMNL, une entreprise jusqu’ici connue pour ses cadres et kits e-paper monochromes ou en niveaux de gris. Le nouvel appareil adopte une dalle couleur Spectra 6, intégrée dans un encadrement en bois fabriqué à la main. L’objectif est de rapprocher l’expérience d’un véritable tableau plutôt que de celle d’un écran conventionnel.

Pour améliorer le rendu des couleurs, TRMNL développe Lazarus, un moteur de conversion destiné à optimiser la correspondance chromatique de la dalle. Le fondateur de la startup, Ryan Kulp, précise que cet outil sera proposé en open source afin que les utilisateurs puissent ajuster eux-mêmes les paramètres. L’entreprise prévoit également une synchronisation de l’horloge pour limiter le scintillement et contribuer à préserver l’autonomie.

Une conception pensée pour l’exposition d’œuvres

Connecté à Internet, Frame dispose aussi d’un lecteur microSD pour fonctionner sans connexion. Une batterie rechargeable est intégrée, et un port USB-C placé à l’arrière permet de l’alimenter en permanence. Le cadre peut être installé à la verticale ou à l’horizontale. Un support de table sera proposé en option, avec la possibilité d’en fabriquer un soi-même.

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TRMNL entend également développer son écosystème avec des créateurs indépendants. Un module baptisé Local Art permettra notamment de soumettre des œuvres voire de les commercialiser sur la plateforme !

Un lancement limité à 1 300 dollars

Le tarif reflète le positionnement haut de gamme du produit : 1 300 dollars pour les précommandes, avec une première série limitée à environ 470 exemplaires. Les livraisons sont annoncées entre la fin 2026 et le début 2027, dans un premier temps aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Australie. Les acheteurs d’autres pays pourront également commander, mais devront anticiper d’éventuels frais de douane (particulièrement élevés).

TRMNL prévoit enfin d’ouvrir un nouvel atelier de menuiserie près de son entrepôt berlinois en 2027, afin de faciliter les expéditions européennes. Avec Frame, le papier électronique couleur tente ainsi de sortir de ses usages habituels pour investir le domaine de la décoration intérieure, malgré un prix qui le réserve encore à un public particulièrement enthousiaste.