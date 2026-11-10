GTA 6 : des précommandes « bien au-delà de nos attentes », dit Take-Two

À neuf jours de sa sortie, Grand Theft Auto VI (GTA 6) enregistre des précommandes bien supérieures aux prévisions de Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games. Son PDG Strauss Zelnick se félicite de la tendance, tandis que les premiers chiffres financiers révèlent le poids considérable de l’édition Ultime à 100 euros.

Dans une interview à Variety, Strauss Zelnick a confirmé que les précommandes de GTA 6 sont « bien au-delà de nos attentes ». Il estime que « c’est une bonne chose. Cela dit, nous ne revendiquons jamais la réussite avant qu’elle ne soit acquise ». Il juge que les premiers résultats concrets de ce travail commenceront à se manifester dans les jours qui suivent.

Rockstar Games n’a toutefois communiqué aucun chiffre officiel concernant le volume de précommandes. Strauss Zelnick a assuré que Take-Two partagerait davantage d’informations sur les performances du jeu après son lancement le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Une prudence qui n’empêche pas l’éditeur de confirmer une dynamique particulièrement favorable, déjà évoquée lorsque les précommandes avaient ouvert en juin.

L’édition Ultime à 100 euros séduit massivement

Les estimations disponibles donnent une première idée de l’ampleur du phénomène. D’après les données de Sensor Tower, GTA 6 comptabilisait environ 7,71 millions de précommandes numériques dans le monde au 3 novembre pour des recettes estimées à plus de 750 millions de dollars. Autre élément intéressant : près de 90 % des précommandes enregistrées à la fin août concernaient l’édition Ultime. En France, cette édition est proposée à 99,99 euros, contre 79,99 euros pour la version standard. Elle comprend des contenus additionnels qui expliquent notamment cet écart de prix.

Il est possible d’avoir l’édition standard à 60 euros chez les revendeurs, puis de prendre une option à 20 euros sur le PlayStation Store ou le Xbox Store pour migrer sur la version Ultime, ce qui revient à 80 euros au final au lieu de 100 euros normalement. Voici où précommander GTA 6 à 60 euros :

Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)

Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros)

Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)

Cdiscount

Joybuy

Fnac

Micromania

Carrefour

Cultura

Take-Two attend un trimestre porté par GTA 6

Pour le troisième trimestre de son année fiscale 2027 (qui correspond au trimestre en cours), Take-Two anticipe entre 3,35 et 3,5 milliards de dollars de recettes, contre 1,76 milliard de dollars sur la même période un an plus tôt. L’entreprise prévoit également une progression d’environ 12 % des dépenses récurrentes des joueurs, portée notamment par les ventes de l’édition Ultime de GTA 6 et de la croissance de NBA 2K. Le recul attendu de certaines activités mobiles est également intégré à ces prévisions.

Le rendez-vous est désormais fixé au 19 novembre 2026, date de sortie de GTA 6 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Take-Two préfère attendre les premiers résultats après lancement pour annoncer officiellement les performances commerciales du jeu. Au vu des estimations disponibles et de la répartition des précommandes entre les deux éditions, les attentes financières sont déjà particulièrement élevées.

Pour rappel, ceux qui ont précommandé le jeu directement sur PS5 ou Xbox Series X/S peuvent le télécharger depuis hier. Pour ceux avec la version boîte, ce sera à partir du 12 novembre.